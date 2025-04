Milano marocchino 37enne aggredito e accoltellato in casa da coinquilino dopo violenta lite trasportato al San Carlo in codice rosso

marocchino di 37 anni è stato aggredito e accoltellato in casa dal coinquilino in via Giambellino. trasportato al San Carlo in codice rosso, non è in pericolo di vita Un marocchino di 37 anni è stato aggredito e accoltellato in casa dal coinquilino, riportando ferite al gomito, alla t Ilgiornaleditalia.it - Milano, marocchino 37enne aggredito e accoltellato in casa da coinquilino dopo violenta lite, trasportato al San Carlo in codice rosso Leggi su Ilgiornaleditalia.it Un uomodi 37 anni è statoindalin via Giambellino.al Sanin, non è in pericolo di vita Undi 37 anni è statoindal, riportando ferite al gomito, alla t

Tentò di uccidere il poliziotto Christian Di Martino, condannato Hassine Hamis. L'avvocato del vice ispettore: «Vivrà con un solo rene, non vedrà un euro. Accoltellò il poliziotto Christian Di Martino, Hassane Hamis condannato a dodici anni e due mesi. Poliziotto ferito a Lambrate, l’aggressore resta in carcere: “Di Martino salvato solo dalla prontezza dei colleghi”. Poliziotto accoltellato a Milano in stazione a Lambrate da un uomo che lanciava pietre contro treni e persone. Milano, poliziotto accoltellato alla stazione di Lambrate: è grave. Poliziotto ferito: l’aggressore al gip: «Vivo nel disagio». Nuovo caso, agente spara e ferisce 36enne: indagato. Ne parlano su altre fonti

Aggredito e accoltellato in casa dal coinquilino: finisce in ospedale in codice rosso - È successo in via Giambellino a Milano nel pomeriggio di giovedì 3 aprile. La polizia è alla ricerca del coinquilino che la vittima ha indicato come aggressore ... (milanotoday.it)

Aggredito e accoltellato in casa a Milano: finisce in ospedale, è grave - Un uomo di 37 anni è stato accoltellato nel suo appartamento di via Giambellino a Milano nel pomeriggio di giovedì 3 aprile. È stato accompagnato in codice rosso al San Carlo, le sue condizioni ... (milanotoday.it)

Milano, poliziotto accoltellato gravemente da un 37enne straniero a Lambrate: operato d'urgenza. Il marocchino arrestato prima volta nel 2002 - «Alla famiglia del poliziotto aggredito ... il 37enne marocchino arrestato per il tentato omicidio di un viceispettore di Polizia a Lambrate, dagli accertamenti della Questura di Milano è ... (msn.com)