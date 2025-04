Ilfattoquotidiano.it - Milano Design Week, la guida completa agli eventi del Fuorisalone: le installazioni da non perdere e cosa vale (davvero) la pena vedere

Riflettori accesi su, capitale internazionale del. Anche quest’anno, in concomitanza con il Salone del Mobile, dal 7 al 13 aprile 2025 torna ilpiù animoso che mai, con un fitto calendario di, mostre in tutta la città. “Mondi Connessi” è il tema 2025 – interpretato da tre immagini potenti generate con l’AI dalla prompter Silvia Badalotti – con l’obiettivo di promuovere una cultura del progetto attenta allo sviluppo delle nuove tecnologie. E alloravedremo di bello? Partiamo subito con “Portanuova Vertical Connection”, di studio Evastomper, con una struttura interamente in layher, che invita i visitatori ad intraprendere un percorso fisico e tecnologico dove l’AIl’esperienza. Attraverso pulsanti interattivi e sensori, è possibile creare e plasmare i contenuti sui videowall scegliendo luoghi, colori e sensazioni che si manifestano e traducono in immagini, suoni e luci (dal 4 al 13 aprile prenotando l’esperienza sull’App Portanuova).