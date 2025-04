Milan occhio a Sarri per la panchina Paratici? È una situazione delicata Pedullà

Milan, dove continua la ricerca del nuovo direttore sportivo per rilanciare il progetto rossonero. Negli ultimi giorni era molto quotato il nome di Fabio Paratici, ma sembrerebbe che l'approdo dell'ex Juventus in Lombardia non sia destinato a concretizzarsi. E allora, quali sono le piste alternative percorribili? Tramite il proprio sito ufficiale, il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione, lasciandosi andare anche ad una indiscrezione riguardante la panchina.Le ultime di Pedullà sul Milan"Fabio Paratici e il Milan: abbiamo poco da dichiarare, nel senso che mai lo abbiamo mandato con certezza sulla poltrona di direttore sportivo del Milan. Abbiamo sempre chiesto di aspettare per capire, all'interno di una situazione molto delicata.

