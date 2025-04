Milan niente Paratici e risale Tare | Laudisa Gazzetta spiega perché

Paratici il direttore sportivo del Milan: più probabile ora che il ruolo venga assegnato a Igli Tare. Il punto di Carlo Laudisa Pianetamilan.it - Milan, niente Paratici e risale Tare: Laudisa (Gazzetta) spiega perché Leggi su Pianetamilan.it Non sarà Fabioil direttore sportivo del: più probabile ora che il ruolo venga assegnato a Igli. Il punto di Carlo

Allenatori in involuzione: Conceiçao da Dragone a gattino. A Baroni è venuto il braccino. Calciomercato Milan: Ultime Notizie Mercato AC Milan, Live News. Gazzetta, Milan: verso la coppia Paratici-Allegri per tornare "all'italiana". Pronte anche le eventuali alternative.... 'Fammi sapere i tuoi piani dopo ??': il difensore del Liverpool Jarell Quansah pizzicato nei DM hot di Astrid Wett. "L'odio è vero!": bufera su Leao per un gesto in Juve-Milan, sui social le scuse del portoghese. La probabile formazione per Juve-Sampdoria e altre 2 storie sui Bianconeri che potresti esserti perso. Ne parlano su altre fonti

Milan, risale Italiano! Casting allenatore: tutti i nomi di Paratici - Oltre a pensare al tecnico, il nuovo ds in pectore utilizzerà le ultime partite di stagione per “pesare” il valore dell’organico ... (tuttosport.com)

Tifosi del Milan cerchiate questa data: tutto svelato su Paratici - Una data cruciale per il passaggio di Paratici al Milan come direttore sportivo: bisogna cerchiarla in rosso sul calendario ... (milanlive.it)

Paratici-Milan, c’è un problema da risolvere: il nodo che rischia di far saltare tutto - C'è un problema che rischia di far saltare l'accordo fra Paratici e il Milan: il nodo da sciogliere riguarda Moncada ... (milanlive.it)