Milan ecco cosa succede a Marsiglia | ammutinamento dei calciatori contro De Zerbi

Marsiglia. Secondo quanto riporta l’Equipe, il tecnico Roberto De Zerbi, in queste ore accostato al Milan per la prossima stagione, ha avuto un duro scontro con i suoi giocatori, culminato con il rifiuto da parte di questi ultimi di scendere in campo per l’allenamento. La miccia è stata la sconfitta per 3-1 contro il Reims: De Zerbi, furioso per l’atteggiamento della squadra, ha annunciato ai giocatori che non li avrebbe allenati. La reazione dei calciatori non si è fatta attendere: ammutinamento collettivo e rifiuto di allenarsi con lo staff tecnico. I rapporti tra tecnico e squadra hanno avuto l’andamento delle montagne russe per tutta la stagione: non esattamente un bel biglietto da visita per il Milan, che allo stesso modo ha vissuto un’annata con un esonero, varie ribellioni e perfino una rissa sfiorata. Ilfattoquotidiano.it - Milan, ecco cosa succede a Marsiglia: ammutinamento dei calciatori contro De Zerbi Leggi su Ilfattoquotidiano.it Tensione alle stelle a. Secondo quanto riporta l’Equipe, il tecnico Roberto De, in queste ore accostato alper la prossima stagione, ha avuto un duro scon i suoi giocatori, culminato con il rifiuto da parte di questi ultimi di scendere in campo per l’allenamento. La miccia è stata la sconfitta per 3-1il Reims: De, furioso per l’atteggiamento della squadra, ha annunciato ai giocatori che non li avrebbe allenati. La reazione deinon si è fatta attendere:collettivo e rifiuto di allenarsi con lo staff tecnico. I rapporti tra tecnico e squadra hanno avuto l’andamento delle montagne russe per tutta la stagione: non esattamente un bel biglietto da visita per il, che allo stesso modo ha vissuto un’annata con un esonero, varie ribellioni e perfino una rissa sfiorata.

