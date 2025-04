Iltempo.it - Migliorano voce e mobilità del Papa. Pronta la sorpresa per l'Angelus

Francesco, rientrato in Vaticano il 23 marzo dopo la lunga degenza al Policlinico Gemelli, continua le terapie respiratorie e motorie. La sala stampa della Santa Sede conferma oggi in un briefing per i giornalisti accreditati i lievi miglioramenti nell'uso dellae nella. Gli ultimi esami del sangue e una nuova lastra toracica hanno dato risultati positivi. La vera novità è che l'di questa domenica potrebbe svolgersi in modo diverso dalle scorse settimane: è infatti possibile che ilpossa apparire in collegamento video o affacciarsi dalla finestra del Palazzo Apostolico almeno per un saluto e la benedizione. Il Santo Padre è comunque ancora in ossigenoterapia, con gli alti flussi concentrati di notte o in caso di necessità mentre durante la giornata porta ancora le cannule nasali, che può rimuovere solo per brevi periodi.