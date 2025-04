Lanazione.it - Metrocittà Firenze, 230mila euro per le associazioni culturali

, 4 aprile 2025 - La Città metropolitana di, con un nuovo bando, ha stanziato contributi a favore di enti edcon sede nel territorio metropolitano, o che comunque promuovono attività sul territorio, per l'anno 2025 e per un importo complessivo di 230.000, che potrà essere incrementato secondo le disponibilità di bilancio. "Siamo determinati - sottolinea in una nota la sindaca Sara Funaro - nel realizzare le politiche di sostegno alle iniziative che si caratterizzano per la loro importanza culturale, con riferimento alla direzione artistica e agli spettacoli proposti, offrendo di fatto un servizio capillare in tutti i centri del territorio metropolitano. Questo è un punto rilevante della nostra azione, per declinare in modo diffuso la ricchezza dell'offerta culturale e farne occasione di crescita corale".