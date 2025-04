Mercato coperto il bando Il Comune chiede 4 milioni Due privati per il recupero

Mercato coperto. La prima è che il Comune ha candidato il progetto a un bando della presidenza del Consiglio dei Ministri. In qualche modo uno spin-off di quello già vinto in precedenza per finanziare la realizzazione del progetto. Adesso, a fronte di un costo complessivo di 10,2 milioni di euro per la riqualificazione dell’immobile in Boccacanale di Santo Stefano, il Comune ha chiesto quattro milioni di euro come contributo. Al di là dell’esito, ciò che rileva è che l’amministrazione ha ricevuto delle manifestazioni di interesse da un soggetto privato – che rientra nelle banche di credito cooperativo – che parteciperebbe al progetto sul piano finanziario, mentre il soggetto che potrebbe svolgere i lavori strutturali sarebbe Ahrcos. Una realtà produttiva con la quale il Comune ha già un rapporto consolidato in essere, essendo l’azienda subentrata nel maxi cantiere per la ristrutturazione degli uffici del municipio. Ilrestodelcarlino.it - Mercato coperto, il bando. Il Comune chiede 4 milioni. Due privati per il recupero Leggi su Ilrestodelcarlino.it Le notizie sono diverse e riguardano tutte il. La prima è che ilha candidato il progetto a undella presidenza del Consiglio dei Ministri. In qualche modo uno spin-off di quello già vinto in precedenza per finanziare la realizzazione del progetto. Adesso, a fronte di un costo complessivo di 10,2di euro per la riqualificazione dell’immobile in Boccacanale di Santo Stefano, ilha chiesto quattrodi euro come contributo. Al di là dell’esito, ciò che rileva è che l’amministrazione ha ricevuto delle manifestazioni di interesse da un soggetto privato – che rientra nelle banche di credito cooperativo – che parteciperebbe al progetto sul piano finanziario, mentre il soggetto che potrebbe svolgere i lavori strutturali sarebbe Ahrcos. Una realtà produttiva con la quale ilha già un rapporto consolidato in essere, essendo l’azienda subentrata nel maxi cantiere per la ristrutturazione degli uffici del municipio.

