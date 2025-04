Meloni | attenzione a allarmismo sui dazi

Meloni, a Ortona per visitare la nave Vespucci, torna a commentare la questione dei dazi. "Parliamo di un mercato importante, quello degli Stati Uniti che vale circa il 10% delle nostre esportazioni. Noi non smetteremo di esportare negli Stati Uniti" ma "attenzione all'allarmismo che sto vedendo in queste ore". Secondo Meloni una trattativa "va aperta con gli Stati Uniti per cercare soluzioni". L'obiettivo sarebbe quello di "rimuovere tutti i dazi" ma "sono trattative che si fanno in due". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 12.06 La premier Giorgia, a Ortona per visitare la nave Vespucci, torna a commentare la questione dei. "Parliamo di un mercato importante, quello degli Stati Uniti che vale circa il 10% delle nostre esportazioni. Noi non smetteremo di esportare negli Stati Uniti" ma "all'che sto vedendo in queste ore". Secondouna trattativa "va aperta con gli Stati Uniti per cercare soluzioni". L'obiettivo sarebbe quello di "rimuovere tutti i" ma "sono trattative che si fanno in due".

