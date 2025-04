Ilfoglio.it - Meloni: “Sui dazi cercheremo soluzioni con l'America. L'Ue sospenda il Green deal sull'auto”

Sui"sono ovviamente preoccupata, è un problema che va risolto”, ha detto la premier Giorgiaa margine della visita sul veliero della Marina Militare Amerigo Vespucci a Ortona. “Non ne farei la catastrofe che sto ascoltando in questi giorni che mi preoccupa paradossalmente più del fatto in sé", ha detto ribadendo alle telecamere quanto dichiarato ieri sera al Tg1, dopo idel 20 per centoe merci europee annunciati dal presidenteno Donald Trump. Quello statunitense è “un mercato importante, che vale circa il 10 per cento della nostra esportazione. Non smetteremo di esportare negli Stati Uniti, ma attenzione all'allarmismo che sto vedendo in queste ore". La prossima settimana il governo incontrerà i rappresentanti delle categorie produttive per cercare“a livello italiano ed europeo”, all'interno di una “trattativa con gli Usa” che punti “a rimuovere tutti i, non a moltiplicarli”.