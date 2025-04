Meloni ragionare su sospensione Green Deal per automotive

ragionare di sospendere le norme sul Green Deal in tema di automotive, settore colpito dai dazi". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a margine della visita sull'Amerigo Vespucci a Ortona, quarta tappa del tour Mediterraneo. Quotidiano.net - Meloni, ragionare su sospensione Green Deal per automotive Leggi su Quotidiano.net "In questo momento possiamo fare intanto alcune cose a livello europeo che sono importanti. Forse dovremodi sospendere le norme sulin tema di, settore colpito dai dazi". Lo ha detto la premier Giorgia, a margine della visita sull'Amerigo Vespucci a Ortona, quarta tappa del tour Mediterraneo.

Meloni, ragionare su sospensione Green Deal per automotive. Meloni, ragionare su sospensione Green Deal per automotive. Dazi, Meloni: «Ragionare su sospensione Green Deal per automotive». La premier «preoccupata ma niente allarmis. Dazi: l'Europa apre negativa, Milano scivola. Meloni: "Valutare sospensione Green Deal per auto" - Meloni: "Dialogo con Usa non è questione di speranza, va fatto interesse dell'Italia e dell'Ue". Dazi, Meloni: "Trovare soluzione. Ragionare su sospensione Green Deal per automotive". Meloni, ragionare su sospensione Green Deal per automotive. Ne parlano su altre fonti

Meloni sui dazi: «Ragionare su sospensione del Green Deal per il settore auto» - «Non penso che in una fase come questa sia più utile divaricare ulteriormente, credo che la cosa utile da fare sia continuare a cercare delle soluzioni comuni» ... (msn.com)

Meloni, ragionare su sospensione Green Deal per automotive - "In questo momento possiamo fare intanto alcune cose a livello europeo che sono importanti. Forse dovremo ragionare di sospendere le norme sul Green Deal in tema di automotive, settore colpito dai daz ... (ansa.it)

Dazi, Meloni: «Ragionare su sospensione Green Deal per automotive». La premier «preoccupata ma niente allarmismi» - Preoccupazione per i dazi, ma niente allarmismi. La premier Giorgia Meloni, in visita a Ortona, ribadisce alle telecamere quanto dichiarato ieri sera al Tg1 dopo la scure sulle merci ... (ilmessaggero.it)