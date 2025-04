Meloni | I dazi sono un problema da risolvere non una catastrofe L’Europa li usi per fare passi avanti

dazi e controdazi non è «una speranza, ma la cosa giusta da fare». Giorgia Meloni lo ha ribadito da Ortona, in Abruzzo, a margine della visita, insieme al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, alla nave scuola Amerigo Vespucci, tornata in Italia per la sua quarta tappa nel Mediterraneo, dopo aver toccato 35 porti nei 5 continenti. «Non è questione di speranza. Io credo che sia quello che va fatto. Per l’interesse nostro e della nostra economia, per l’interesse europeo e occidentale e quindi perseguo quello che ritengo sia più giusto», ha risposto Meloni ai cronisti che le chiedevano se sperasse ancora nella via del confronto sui dazi, ribadendo anche in questo frangente quello che è un suo “mantra”: fare delle crisi un’opportunità. Secoloditalia.it - Meloni: «I dazi sono un problema da risolvere, non una catastrofe. L’Europa li usi per fare passi avanti» Leggi su Secoloditalia.it Perseguire con convinzione la strada del dialogo per evitare una guerra commerciale a suon die contronon è «una speranza, ma la cosa giusta da». Giorgialo ha ribadito da Ortona, in Abruzzo, a margine della visita, insieme al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, alla nave scuola Amerigo Vespucci, tornata in Italia per la sua quarta tappa nel Mediterraneo, dopo aver toccato 35 porti nei 5 continenti. «Non è questione di speranza. Io credo che sia quello che va fatto. Per l’interesse nostro e della nostra economia, per l’interesse europeo e occidentale e quindi perseguo quello che ritengo sia più giusto», ha rispostoai cronisti che le chiedevano se sperasse ancora nella via del confronto sui, ribadendo anche in questo frangente quello che è un suo “mantra”:delle crisi un’opportunità.

