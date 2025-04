Megan Fox è diventata mamma per la quarta volta Machine Gun Kelly presente al parto

Megan Fox è diventata da poco mamma per la quarta volta. A informare i followers ci ha pensato l’ex compagno dell’attrice e modella, al cinema nel 2024 con Subservience al fianco di Michele Morrone, Machine Gun Kelly che, pur avendo chiuso in malo modo la propria relazione con lei a dicembre, un mese dopo aver annunciato di aspettare un bebè, era comunque presente in sala parto.Un segnale distensivo da parte di Fox, che dopo la chiusura aveva detto di voler letteralmente far sparire il rapper dalla propria vita e da quella della figlia, venuta al mondo il 27 marzo. News Megan Fox vorrebbe "escludere Machine Gun Kelly" dalla vita del figlio che sta per nascere Lo rivela Pagesix, che spiega come la 38enne attrice, ferita per i messaggi ad altre donne trovati sul telefono del compagno, sia intenzionata a ta. Gravidanzaonline.it - Megan Fox è diventata mamma per la quarta volta. Machine Gun Kelly presente al parto Leggi su Gravidanzaonline.it Nessun post social da parte di lei, con il profilo Instagram fermo a una sola foto, maFox èda pocoper la. A informare i followers ci ha pensato l’ex compagno dell’attrice e modella, al cinema nel 2024 con Subservience al fianco di Michele Morrone,Gunche, pur avendo chiuso in malo modo la propria relazione con lei a dicembre, un mese dopo aver annunciato di aspettare un bebè, era comunquein sala.Un segnale distensivo da parte di Fox, che dopo la chiusura aveva detto di voler letteralmente far sparire il rapper dalla propria vita e da quella della figlia, venuta al mondo il 27 marzo. NewsFox vorrebbe "escludereGun" dalla vita del figlio che sta per nascere Lo rivela Pagesix, che spiega come la 38enne attrice, ferita per i messaggi ad altre donne trovati sul telefono del compagno, sia intenzionata a ta.

