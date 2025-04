Ilgiorno.it - Maxi-vasca: sindaci convocati al Pirellone

di laminazione del Molgora, si va in Regione. Un’audizione deidi Bussero, Gorgonzola e Pessano con Bornago sulprogetto "a cavallo" dei tre Comuni è fissata per il 10 aprile alle 11.30. Tutti pronti. Si lavora intanto a un documento "a tre" elaborato in bozza, in fase di condivisione con le minoranze consiliari e che sarà portato nei tre consigli comunali al più presto, sintesi delle posizioni emerse in questi mesi e delle istanze del territorio. Intanto il progetto prosegue il suo iter. L’audizione sarà una nuova importante occasione per portare le posizioni dei Comuni davanti a politici e tecnici regionali. Che presentarono, ricordiamolo, il progetto dellaallo Spazio Sfera di Bussero solo poche settimane fa. "Partiremo da tre questioni caposaldo - spiega il sindaco di Bussero Massimo Vadori - che non sono particolarmente mutate dall’inizio del percorso.