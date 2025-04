Mattarella riceve delegazione della Fondazione per la Sussidiarietà

della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale una delegazione della Fondazione per la Sussidiarietà, guidata dal Presidente Giorgio Vittadini. Dopo l'intervento del Presidente Vittadini, il Presidente Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti. Al termine dell'incontro è stato consegnato al Capo dello Stato il Primo "Premio Sussidiarietà" per il contributo alla diffusione e alla crescita della cultura della Sussidiarietà, realizzato dallo scultore Carlo Steiner. Lo rende noto il Quirinale.

