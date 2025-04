Marsiglia nervi tesi tra De Zerbi e la squadra | Volete farmi fallire? Allora falliremo tutti!

Marsiglia tra De Zerbi e la squadra: ritiro dopo l'ultimo ko e scontro diretto tra il tecnico e alcuni dei calciatori L'Olympique Marsiglia è in piena crisi dopo la sconfitta contro il Reims (3-1), che rappresenta la quarta in cinque partite, facendo scivolare la squadra al terzo posto in classifica.

