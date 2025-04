Marino cassonetti intelligenti Del Mastro Miglioriamo la raccolta differenziata

Marino ha approvato all’unanimità dei presenti la mozione, presentata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, avente come oggetto l’adozione di un sistema di raccolta di rifiuti basato sull’utilizzo dei cassonetti smart anche detti intelligenti.Il capogruppo Simone Del Mastro, primo firmatario del documento assieme al consigliere comunale Fabrizio De Santis, non ha nascosto la propria soddisfazione circa l’esito della votazione d’aula: “Rivendichiamo con forza la volontà di implementare e migliorare il sistema di raccolta differenziata sul nostro territorio superando le attuali difficoltà. L’approvazione della mozione è propedeutica all’elaborazione di uno studio di fattibilità relativo ai costi e alla manutenzione periodica, che una raccolta dei rifiuti urbani basata sull’utilizzo di cassonetti intelligenti necessita, per verificarne l’opportunità o meno. Laspunta.it - Marino, cassonetti intelligenti. Del Mastro “Miglioriamo la raccolta differenziata” Leggi su Laspunta.it Il consiglio comunale diha approvato all’unanimità dei presenti la mozione, presentata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, avente come oggetto l’adozione di un sistema didi rifiuti basato sull’utilizzo deismart anche detti.Il capogruppo Simone Del, primo firmatario del documento assieme al consigliere comunale Fabrizio De Santis, non ha nascosto la propria soddisfazione circa l’esito della votazione d’aula: “Rivendichiamo con forza la volontà di implementare e migliorare il sistema disul nostro territorio superando le attuali difficoltà. L’approvazione della mozione è propedeutica all’elaborazione di uno studio di fattibilità relativo ai costi e alla manutenzione periodica, che unadei rifiuti urbani basata sull’utilizzo dinecessita, per verificarne l’opportunità o meno.

Consiglio comunale di Marino approva all’unanimità mozione FdI su cassonetti intelligenti, Del Mastro: “Miglioriamo raccolta differenziata”. La procedura "smart" per la mozione sui "cassonetti smart" di FdI. FdI e i "cassonetti smart" a Marino: come stanno le cose e come le raccontano. Tragico schianto: due vittime in un incidente aereo. Ne parlano su altre fonti

Marino – Il Consiglio approva all’unanimità mozione FdI su cassonetti intelligenti, Del Mastro: “Miglioriamo raccolta differenziata” - Il consiglio comunale di Marino ha approvato all’unanimità dei presenti la mozione, presentata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, avente come ... (castellinotizie.it)

Marino | Mozione di FdI per l’introduzione di un sistema di raccolta dei rifiuti con utilizzo di cassonetti smart - MARINO (politica ... di un sistema di raccolta dei rifiuti basato sull’utilizzo dei cassonetti smart, anche detti intelligenti. La proposta, sottoscritta dal capogruppo Simone Del Mastro ... (ilmamilio.it)

Savona, "Vogliamo i cassonetti intelligenti in tutta la città": nasce la petizione su Change.org - Sea-S e amministrazione spiegano i motivi per cui non è possibile adottare il sistema richiesto in tutti i quartieri ... (savonanews.it)