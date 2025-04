Manolo Gabbiadini racconta il calcio negli Emirati Arabi | “Giochi anche davanti a 500 spettatori”

Gabbiadini si è trasferito all'AlNasr, negli Emirati Arabi, un campionato completamente diverso da quello europeo: "Il livello è altalenante: ci sono partite belle e altre molto scadenti" Leggi su Fanpage.it Nel 2023si è trasferito all'AlNasr,, un campionato completamente diverso da quello europeo: "Il livello è altalenante: ci sono partite belle e altre molto scadenti"

