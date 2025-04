Manifestazione del M5s a Roma contro il riarmo europeo quattro pullman in partenza da Cesena

Cesena risponde con forza all'appello per la grande Manifestazione nazionale del 5 aprile a Roma, contro il folle progetto di riarmo europeo e contro le politiche del governo italiano, bravo a fare proclami propagandistici ma incapace di dare risposte concrete ai bisogni reali delle.

Manifestazione del 5 aprile a Roma contro il riarmo: adesioni, percorso e programma - Sabato 5 aprile a Roma si terrà una manifestazione contro il piano di riarmo approvato lo scorso marzo dalla Commissione europea e su cui si è aperto un lungo e acceso dibattito a livello continentale ... (msn.com)

La piazza M5S, chi c'è e chi no: i dubbi del Pd - La manifestazione contro il Rearm Ue organizzata dal Movimento 5 Stelle è ormai alle porte. Si tratta ormai di fare l'ultimo sprint per i pentastellati in vista della manifestazione del ... (msn.com)

Tridico: "Il 5 aprile M5s in piazza a Roma contro il Rearm Ue" - "I dibattiti sulle divisioni del Pd riguardano la sua segreteria. La manifestazione di sabato è aperta a tutti, anche agli amici del Pd. A chi definisce questa piazza populista vorrei dire che la guer ... (ansa.it)