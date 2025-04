Mangiare così fa perdere più chili della dieta giornaliera secondo uno studio

della restrizione calorica giornaliera nel far perdere peso. Ecco qual è e cosa è stato scoperto. Leggi su Fanpage.it Un team di ricerca dell'Università del Colorado ha determinato che un particolare tipo di digiuno intermittente è più efficacerestrizione caloricanel farpeso. Ecco qual è e cosa è stato scoperto.

Mangiare con piacere anche junk food fa perdere peso. Chi è obeso ha perso quel gusto - "Una naturale inclinazione verso il junk food non è necessariamente un male, ma perderla può aggravare la condizione di obesità" ... (blitzquotidiano.it)

Come perdere peso senza rinunciare ai tuoi piatti preferiti: il segreto per continuare a mangiare ciò che ami - Come perdere peso senza riunciare ai tuoi piatti preferiti? Scopriamo insieme il segreto per continuare a mangiare ciò che ami e ottenere ottimi risultati senza sacrifici e in modo sano. (chedonna.it)