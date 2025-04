Malore improvviso si sente male in casa e muore | aveva solo 43 anni

male in casa, abitava a Bovezzo, e non ha fatto in tempo ad arrivare in ospedale: Michela Cherubini è morta a soli 43 anni. L'ipotesi più accreditata è quella del decesso per cause naturali, probabilmente a causa di un Malore, forse un infarto, ma la Procura ha comunque disposto che. Bresciatoday.it - Malore improvviso, si sente male in casa e muore: aveva solo 43 anni Leggi su Bresciatoday.it Si è sentitain, abitava a Bovezzo, e non ha fatto in tempo ad arrivare in ospedale: Michela Cherubini è morta a soli 43. L'ipotesi più accreditata è quella del decesso per cause naturali, probabilmente a causa di un, forse un infarto, ma la Procura ha comunque disposto che.

