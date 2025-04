Madre di Sara Campanella in lacrime alla fiaccolata per la figlia | È con noi grazie a chi le ha dato voce

Madre di Sara Campanella, uccisa a Messina, ha parlato in occasione della fiaccolata organizzata per commemorarla Notizie.virgilio.it - Madre di Sara Campanella in lacrime alla fiaccolata per la figlia: "È con noi, grazie a chi le ha dato voce" Leggi su Notizie.virgilio.it Cetty Zaccaria, ladi, uccisa a Messina, ha parlato in occasione dellaorganizzata per commemorarla

