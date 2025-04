Luvo Barattoli Arzano domani esame di maturità contro il Pomezia

esame di maturità per la Luvo Barattoli Arzano. domani (5 aprile 2025) alle ore 16 al palazzetto dello sport Domenico Rea è di scena un test impegnativo contro le ragazze del Pomezia. La gara valida per il campionato di serie B1 femminile sarà il momento giusto per verificare se i progressi fatti dal team nelle ultime settimane consentono di battersi a viso aperto contro avversarie che occupano posizioni di classifica più interessanti."Veniamo da due vittorie importanti che ci sono servite per risollevare il morale dopo un periodo molto negativo. Ci stiamo allenando tanto e bene, siamo cariche e pronte per dare il massimo in questa fine di campionato" spiega la schiacciatrice Marianna De Siano.Con 35 punti all'attivo il Pomezia occupa il quinto posto della classifica.

