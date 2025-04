Lutto nell' Arma dei Carabinieri | addio al luogotenente Vincenzo Sessa in tanti ai funerali

Lutto nell'Arma dei Carabinieri per la scomparsa del luogotenente Carica Speciale Vincenzo Sessa, già in servizio quale capo della Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri. Le esequie sono state celebrate, ieri, nella Chiesa di Gesù Redentore.I partecipantiUna grande. Salernotoday.it - Lutto nell'Arma dei Carabinieri: addio al luogotenente Vincenzo Sessa, in tanti ai funerali Leggi su Salernotoday.it deiper la scomparsa delCarica Speciale, già in servizio quale capo della Centrale Operativa del Comando Provinciale. Le esequie sono state celebrate, ieri,a Chiesa di Gesù Redentore.I partecipantiUna grande.

Lutto nell'Arma dei Carabinieri: addio al luogotenente Vincenzo Sessa, in tanti ai funerali. Salerno, Arma dei carabinieri in lutto: addio al luogotenente Vincenzo Sessa. Lutto per l'Arma dei Carabinieri, addio all'appuntato Francesco Tridico. Fu comandante. Lutto nell’Arma. Addio a Ciardiello. Lutto per l’Arma dei carabinieri: addio al maresciallo Bosetti, aveva solo 58 anni. Carabinieri in lutto. Addio a Gaetano Bulan “gazzelle“ in sirena per l’ultimo saluto. Ne parlano su altre fonti

Salerno, Arma dei carabinieri in lutto: addio al luogotenente Vincenzo Sessa - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Fu comandante. Lutto nell’Arma. Addio a Ciardiello - Il suo nome a Ferrara rievoca bellissimi ricordi. Un investigatore con la ’I’ maiuscola, che per l’Arma dei carabinieri diede tutto. Parliamo del tenente colonnello Aquilino Ciardiello (foto ... (msn.com)

Stroncato da un malore: addio all’appuntato Vergemino, Carabinieri in lutto - Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino piange la prematura scomparsa ... Per i colleghi era molto più di un compagno d’ufficio: era il portiere delle partite dell’Arma, sempre pronto a ... (corriereirpinia.it)