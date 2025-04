Ilnapolista.it - Lukaku in gol contro il Bologna ogni 81?, Orsolini mai a segno in 11 gare contro il Napoli (Opta)

si preparano alla sfida di lunedì prossimo, con entrambe le squadre protagoniste di una stagione ricca di spunti interessanti. I partenopei vantano una tradizione favorevole nei confronti dei rossoblù, ma la squadra di Italiano sta vivendo un’annata esaltante e arriva all’incon numeri impressionanti. Dai record dialla solidità difensiva delle due squadre, ecco tutte le statistiche più rilevanti in vista del match raccolte dain pillole statistiche ()Di seguito alcuni interessanti spunti sulla gara che si giocherà al Dall’Ara:“Ilè la squadracui ilha realizzato il maggior numero di gol nella sua storia in Serie A: 197. I partenopei hanno vinto 50 delle 131 sfidei rossoblù in Serie A (39N, 42P): soltantoLazio (54), Fiorentina (54) e Torino (52) hanno ottenuto più successi nel torneo.