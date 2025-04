Luigi Carrino nominato "Ambassador di Napoli" dal Convention Bureau.

Leggi su Ildenaro.it

, presidente del Dac – Distretto Aerospaziale della Campania, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento didi, conferito dal.Nella motivazione del premio si legge: “Grazie al suo continuo coinvolgimento in associazioni scientifiche internazionali, e al suo significativo contributo culturale e scientifico alla crescita del nostro territorio, sarebbe per noi un grande piacere e onore annoverarla tra i nostridi”.Il titolo fa parte del Programma “s” promosso dalcon l’obiettivo di valorizzare le figure di spicco della comunità accademica, scientifica, professionale e istituzionale locale. Glis sono protagonisti della promozione della città come destinazione privilegiata per eventi e congressi internazionali, generando visibilità globale e ricadute economiche significative sul territorio.