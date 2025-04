Luca Brancaccio nominato nel CdA di ANM SpA.

Leggi su Ildenaro.it

L’ingegnere, attuale Direttore Generale di AMC SpA, l’azienda della mobilità di Catanzaro, è statonel Consiglio di Amministrazione di ANM SpA, l’Azienda Napoletana della Mobilità.La scelta è stata effettuata dal sindaco di Napoli nell’ambito del rinnovo della governance dell’azienda.porta con sé un bagaglio di esperienza consolidata nel settore del trasporto pubblico locale e della mobilità. In passato ha ricoperto ruoli di rilievo come Direttore delle linee metropolitane di EAV e responsabile del parco autobus della Regione Campania. Inoltre, ha maturato competenze nel settore delle opere infrastrutturali, avendo anche ricoperto l’incarico di Assessore ai Lavori Pubblici nel Comune di Casoria.La sua nomina rappresenta un tassello fondamentale per il rilancio dei sistemi di trasporto urbano e della mobilità a Napoli, in un contesto in cui l’efficienza del servizio e l’innovazione tecnologica sono elementi chiave per migliorare la qualità della vita dei cittadini.