Love Reason Get Even replica puntata in streaming 4 aprile 2025 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 4 aprile 2025 – con la soap turca Love, Reason, Get Even. Nella puntata odierna Elif ed Ekrem stanno vivendo un momento di grande tensione in attesa dell'assistente sociale, e questa situazione agita entrambe le famiglie, con Menekse e Zumrut pronte a intervenire. Tuttavia, quando i ragazzi comprendono che la presenza delle loro famiglie durante la visita potrebbe essere disastrosa, Ekrem chiede a Ozan di allontanare Zumrut dal quartiere. Ecco il Video Mediaset con il centocinquesimo episodio.

