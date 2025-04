Lotta tutto pronto a Bratislava per i Campionati Europei 2025 | sono dodici gli azzurri al via

tutto è pronto per l’inizio dei Campionati Europei 2025 di Lotta, che si terranno in Slovacchia, a Bratislava da lunedì 7 a domenica 13 aprile. In gara oltre 450 atleti provenienti da tutta Europa, con i Lottatori che si sfideranno in 30 categorie, suddivise in 10 per ciascuno dei tre stili. Saranno inoltre 24 gli atleti che cercheranno di difendere i titoli conquistati nell’edizione del 2024 a Bucarest. Le nazionali da battere saranno la Turchia, campione nei titoli maschili di Lotta libera e greco-romana, e l’Ucraina, leader nella Lotta femminile. L’Italia proverà a fare meglio della passata edizione, quando raccolse un bottino di tre medaglie di bronzo grazie a Danila Sotnikov, Enrica Rinaldi e Frank Chamizo.Danila SotnikovLotta, Europei Bratislava: i partecipanti azzurriLa selezione italiana si presenta ai nastri di partenza con dodici atleti, selezionati tra convocazioni ufficiali e partecipazioni volontarie. Leggi su Sportface.it per l’inizio deidi, che si terranno in Slovacchia, ada lunedì 7 a domenica 13 aprile. In gara oltre 450 atleti provenienti da tutta Europa, con itori che si sfideranno in 30 categorie, suddivise in 10 per ciascuno dei tre stili. Saranno inoltre 24 gli atleti che cercheranno di difendere i titoli conquistati nell’edizione del 2024 a Bucarest. Le nazionali da battere saranno la Turchia, campione nei titoli maschili dilibera e greco-romana, e l’Ucraina, leader nellafemminile. L’Italia proverà a fare meglio della passata edizione, quando raccolse un bottino di tre medaglie di bronzo grazie a Danila Sotnikov, Enrica Rinaldi e Frank Chamizo.Danila Sotnikov: i partecipantiLa selezione italiana si presenta ai nastri di partenza conatleti, selezionati tra convocazioni ufficiali e partecipazioni volontarie.

Tutto pronto per gli Assoluti di lotta al PalaPellicone. Assoluti di lotta libera e greco romana, tutto pronto al PalaPellicone di Ostia. Lotta olimpica: tutto pronto a Parigi! Il calendario degli azzurri. Milis, lotta alle blatte: tutto pronto per la disinfestazione. Tutto pronto a Tirana per i Campionati del Mondo U23. Tutto pronto per gli Open d’Italia a Pisa. Ne parlano su altre fonti

Assoluti di lotta libera e greco romana, tutto pronto al PalaPellicone di Ostia - Al PalaPellicone di Ostia è tutto pronto per i primi Campionati Italiani del 2025 Fijlkam. Gli Assoluti di lotta libera e greco romana andranno in scena sabato 15 e domenica 16 febbraio. (msn.com)

Inter e Napoli pronte a tutto per un gioiello sudamericano: chi vincerà la sfida che può cambiare la corsa scudetto? - Lotta a tutto campo Inter e Napoli sono impegnate in una lotta serrata per il titolo di campioni d'Italia. D'altro canto, anche l'Atalanta si profila come un potenziale "terzo incomodo" in grado ... (msn.com)