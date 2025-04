Lorenzo Spolverato Torna in Tv | Ecco Dove lo Vedremo!

Lorenzo Spolverato approderà in un famoso programma televisivo. Ecco di quale si tratta!

Archiviato il capitolo Grande Fratello, Lorenzo Spolverato potrebbe essere pronto a scrivere un nuovo, sorprendente paragrafo della sua carriera. Il giovane modello padovano, conosciuto per il suo percorso turbolento nel reality, sarebbe nel mirino di uno dei programmi più seguiti e controversi di Italia 1: Le Iene. La voce è esplosa nel mondo del gossip, portata alla luce da Amedeo Venza, insider dei retroscena televisivi.

Durante la finale del GF, tra eliminazioni e colpi di scena, Alfonso Signorini ha lanciato a Lorenzo una domanda apparentemente innocente: ti piacerebbe essere inviato a Le Iene? In quel momento sembrava una battuta, ma oggi quelle parole appaiono molto più significative.

