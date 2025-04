.com - L’Orchestra Europa InCanto torna alla Nuvola dell’EUR con un nuovo live

il 6 aprile per il concerto Poemi Sinfonici: La Musica a Programmadomenica 6 aprile (ore 11:00) per l’ultimoappuntamento della stagione del fortunato format Dialoghi Sinfonici nel contesto della rassegna di spettacoli e di eventi promossa da EUR Spa.diretta dal maestro Germano Neri si congederà dall’affezionato pubblico – che ha gremito l’auditorium della(tutti i concerti hanno registrato il sold out) in questo ormai consueto appuntamento domenicale – accompagnandolo nel mondo del Poema Sinfonico e della musica a programma.Tra le poltrone rosse dell’Auditoriumrisuoneranno le note di un viaggio affascinante tra le suggestioni della natura, il mistero del folklore e la potenza del racconto musicale, con un programma che comprenderà tre celebri poemi sinfonici:Bed?ich Smetana, – La Moldava; che celebra la maestosità del fiume da cui prende il nome;attraverso un elegante gioco di timbri e melodie: la musica racconta il fluire dell’acqua e i respiri della natura.