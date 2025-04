Locanda delle Dune | largo al padel via i campi da tennis

campi da padel crescono. Al già discreto 'patrimonio' cittadino - tra Rio Grande, Parco Pironi e dintorni - si aggiungono nuovi campi che saranno realizzati alla Locanda delle Dune, storico albergo della zona Nord del territorio, e nella vicina San Mauro. Partiti i lavori di smantellamento - segnala Maretennis Bellaria Igea Marina - dei due campi della Locanda e due del Maretennis San Mauro Mare". Al loro posto arriveranno sei campi da padel.

