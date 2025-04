Oasport.it - LIVE Svezia-Italia, Nations League calcio femminile in DIRETTA: Balckstenius dal 1?, per le azzurre spazio a Beccari e Cambiaghi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAEcco le formazioni ufficiali:3-4-3: Falk; Lundkvist, Bjorn, Eriksson, Andeon; Angeldahl, Asllani, Zigotti Olme; Rytting Kaneryd, Blackstenius, Rolfo.3-5-2: Giuliani; Linari, Lenzini, Di Guglielmo; Boattin, Severini, Caruso, Giugliano, Bonfantini;.Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alladidi, terza partita di.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alladidi, terza partita di.Lesi presentano a Solna, nella contea di Stoccolma, con la voglia di centrare la prima vittoria in casa delle scandinave e puntare a rimanere in Lega A evitando spareggi o retrocessione, missione che si completerebbe con il posizionamento, al termine del girone, al 2° posto.