Oasport.it - LIVE F1, GP Giappone 2025 in DIRETTA: dominio McLaren a Suzuka, le Ferrari costrette a rincorrere

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.01 Davvero una sessione rovinata dalle bandiere rosse. L’unica cosa che abbiamo potuto capire è che lasia in fuga anche a.09.00 SI CHIUDE LA FP2! Andiamo a vedere gli ultimissimi crono. ATTENZIONE! Ancora bandiera rossa! Ancora fuoco prima della Spoon curve!08.59 Hamilton prosegue in 1:33.233, Russell in 1:32.759 più costante, Verstappen in 1:34.37708.58 Hamilton gira in 1:32.927 con le hard, Russell 1:32.751, Hadjar 1:33.71708.57 Piastri vola in vetta in 1:28.114 con 49 millesimi su Norris che non migliora.in fuga! Leclerc ha sbagliato nella chicane finale nel suo giro.08.56 Leclerc si rilancia. Arriva al T1 in 30.7 e non migliora. Si presenta al T2 con 113 millesimi da Norris, quindi chiude in 1:28.586 ed è settimo a 42308.