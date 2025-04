Oasport.it - LIVE Darderi-Kopriva, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: occhio al ceco che ha eliminato Sonego

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-MISOLIC (3° MATCH DALLE 10.00)LADI BELLUCCI-GRIEKSPOOR (3° MATCH DALLE 13.00)14:25 Carballes guida per 6-4, 2-2 su Borges. Dopo tocca ae poi a Bellucci!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida di quarti di finale dell’ATP 250 di(MAR) tra Lucianoe Vit, si gioca per sfidare in semifinale Carballes Baena o Borges.Partita che si è giocata la scorsa domenica, quando si assegnò il titolo del ricco Challenger di Napoli. La pioggia aveva costretto a disputare semifinale e finale nello stesso giorno ai contendenti, che si diedero battaglia fino al tie-break decisivo che premiò il. Oggi, l’azzurro vuole prendersi la rivincita e accedere per la seconda volta in carriera in semifinale in un ATP 250.