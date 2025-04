LIVE Darderi-Kopriva ATP Marrakech 2025 in DIRETTA | attenzione al ceco che ha eliminato Sonego

DIRETTA LIVEBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale dell’ATP 250 di Marrakech (MAR) tra Luciano Darderi e Vit Kopriva, si gioca per sfidare in semifinale Carballes Baena o Borges.Partita che si è giocata la scorsa domenica, quando si assegnò il titolo del ricco Challenger di Napoli. La pioggia aveva costretto a disputare semifinale e finale nello stesso giorno ai contendenti, che si diedero battaglia fino al tie-break decisivo che premiò il ceco. Oggi, l’azzurro vuole prendersi la rivincita e accedere per la seconda volta in carriera in semifinale in un ATP 250.Vincendo, l’italo-argentino tornerebbe molto vicino alla top 50, per la precisione in 55^ posizione ma ad appena 50 punti di distanza. Per ora, l’azzurro è stabile, ricordando che la passata stagione si superò in questo periodo dell’anno e che quindi anche vincendo il torneo non avrebbe un balzo così marcato. Oasport.it - LIVE Darderi-Kopriva, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: attenzione al ceco che ha eliminato Sonego Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida di quarti di finale dell’ATP 250 di(MAR) tra Lucianoe Vit, si gioca per sfidare in semifinale Carballes Baena o Borges.Partita che si è giocata la scorsa domenica, quando si assegnò il titolo del ricco Challenger di Napoli. La pioggia aveva costretto a disputare semifinale e finale nello stesso giorno ai contendenti, che si diedero battaglia fino al tie-break decisivo che premiò il. Oggi, l’azzurro vuole prendersi la rivincita e accedere per la seconda volta in carriera in semifinale in un ATP 250.Vincendo, l’italo-argentino tornerebbe molto vicino alla top 50, per la precisione in 55^ posizione ma ad appena 50 punti di distanza. Per ora, l’azzurro è stabile, ricordando che la passata stagione si superò in questo periodo dell’anno e che quindi anche vincendo il torneo non avrebbe un balzo così marcato.

Atp Marrakech, il programma di oggi: partite e orari. Challenger Napoli, Darderi e Pellegrino in semifinale: live sabato dalle 13.15. Wimbledon day 2 LIVE: anche Cobolli al secondo turno, battuto Hijikata in 4 set!. Live Vít Kopriva - Lorenzo Sonego - ATP, Marrakech: Punteggi & Highlights Tennis - 03/04/2025. Diretta Wimbledon: avanzano Djokovic, Musetti, Darderi e Cobolli. Fuori Nardi, Bellucci e Bronzetti. Wimbledon giorno 2: Cobolli ok, Draper vince al 5°. Match sospesi per oscurità. Ne parlano su altre fonti

LIVE Sonego-Kopriva 2-6, 7-5, 4-6 ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: Lorenzo fa l’impossibile ma non basta, vince il ceco in tre set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.42 Amici di OA Sport, è giunto il momento dei saluti, grazie per averci seguito in questo emozionante match. (oasport.it)

Darderi-Kopriva, ATP Marrakech 2025: orario, programma, tv, streaming - Non ci sarà il tanto atteso derby italiano nei quarti di finale del Grand Prix Hassan II 2025 di tennis: a sfidare Luciano Darderi, testa di serie numero ... (oasport.it)

Atp Marrakech, Sonego out agli ottavi: Kopriva vince in tre set - Nonostante la rimonta nel secondo set, in cui ha annullato ben 6 match point, Sonego è stato sconfitto da Vit Kopriva agli ottavi di finale a Marrakech con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4. Il ceco conqu ... (sport.sky.it)