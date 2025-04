Oasport.it - LIVE Darderi-Kopriva 7-5, 2-1, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: l’azzurro è avanti nel 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Ottima la scelta di giocare lo slice, purtroppo però si allunga.Seconda40-A Aveva pescato un jolly pazzesco con lo slice sulla riga, gran difesa alta diche torna nel punto e stavolta il millimetro dice male a!Seconda40-40 Non molla di mezzo millimetro il ceco, addirittura servizio vincente: rarità!30-40 Pallata in cross di rovescio e dritto di là a chiudere. Ne resta una, poco per, troppo per.15-40 Prima vincente.0-40 Altra super risposta! Praticamente sulla linea di rovescio! Tre chancedi allungare!0-30 VINCENTE la risposta di dritto inside in!0-15 La gran risposta di dritto del!2-1 Ottimo slice di Luciano, il colpo che gli ha dato il vantaggio! Il ceco non ha manualità e quando la palla è bassa fa assai fatica.