LIVE Darderi-Kopriva 4-3 ATP Marrakech 2025 in DIRETTA | l’azzurro resta avanti in qualche modo

DIRETTA LIVE40-0 Servizio e monta sopra con il dritto Kopriva.30-0 Lungo il rovescio difensivo Darderi.15-0 Con il dritto manovra, con il lungoriga di rovescio chiude. Sembra un altro giocatore quando è sotto.4-3 Non passa la smorzata di Kopriva, fortunatamente il ceco si è contratto al momento di allungare!A-40 Servizio e dritto, sembrava punto. Il lob sulla riga di Kopriva, il recupero dietro la schiena, NUMERO PAZZESCO, di Luciano e l’errore gratuito di Kopriva.40-40 Con il dritto Darderi riesce a procurare l’errore in difesa del ceco. Ha dei movimenti veramente brutti, oggettivamente, Kopriva.Seconda30-40 Mamma mia, ha avuto una palla veramente comoda Kopriva con il dritto per attaccare. Non l’ha fatto e lo scambio è ripartito: lungo lo slice difensivo di Darderi. Oasport.it - LIVE Darderi-Kopriva 4-3, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: l’azzurro resta avanti in qualche modo Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Servizio e monta sopra con il dritto.30-0 Lungo il rovescio difensivo.15-0 Con il dritto manovra, con il lungoriga di rovescio chiude. Sembra un altro giocatore quando è sotto.4-3 Non passa la smorzata di, fortunatamente il ceco si è contratto al momento di allungare!A-40 Servizio e dritto, sembrava punto. Il lob sulla riga di, il recupero dietro la schiena, NUMERO PAZZESCO, di Luciano e l’errore gratuito di.40-40 Con il drittoriesce a procurare l’errore in difesa del ceco. Ha dei movimenti veramente brutti, oggettivamente,.Seconda30-40 Mamma mia, ha avuto una palla veramente comodacon il dritto per attaccare. Non l’ha fatto e lo scambio è ripartito: lungo lo slice difensivo di

Atp Marrakech, Sonego out agli ottavi: Kopriva vince in tre set. Challenger Napoli su : alle 15 la finale Darderi-Kopriva. Challenger Napoli, oggi un super martedì! 4 match live su. Wimbledon, da Darderi a Musetti: rivivi la diretta della giornata. Wimbledon day 2 LIVE: anche Cobolli al secondo turno, battuto Hijikata in 4 set!. Challenger Napoli, Darderi e Pellegrino in semifinale: live sabato dalle 13.15. Ne parlano su altre fonti

LIVE Darderi-Kopriva, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: attenzione al ceco che ha eliminato Sonego - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale dell'ATP 250 di ... (oasport.it)

LIVE Sonego-Kopriva 2-6, 7-5, 4-6 ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: Lorenzo fa l’impossibile ma non basta, vince il ceco in tre set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.42 Amici di OA Sport, è giunto il momento dei saluti, grazie per averci seguito in questo emozionante match. (oasport.it)

Atp Marrakech - Kopriva vince un match folle contro Sonego: sfiderà Darderi ai quarti - Dalla vittoria del Challenger 125 di Napoli al secondo quarto di finale a livello ATP il passo è breve. Vit Kopriva sta vivendo forse il momento migliore della sua carriera e, dopo il successo ottenut ... (msn.com)