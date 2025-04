Oasport.it - LIVE Cobolli-Misolic, ATP Bucarest 2025 in DIRETTA: la risalita passa per il qualificato austriaco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, match valevole per i quarti di finale del torneo di singolare maschile dell’ATP 250 di(Romania). Il romano ha a disposizione un’occasione quasi irripetibile per raggiungere la semifinale, il cui raggiungimento gli porterebbe punti e fiducia dopo un avvio di stagione tutt’altro che esaltante.Flavioha bisogno di una scossa per risalire la china, e chissà che quella scintilla non si palesi questa settimana. Il debutto con Richard Gasquet, liquidato in tre set, ha permesso all’azzurro di assaggiare la terra romena attraverso un test non semplicissimo, soprattutto per il periodo da cui era reduce il classe 2002. Infattinon vinceva un incontro nel circuito maggiore da oltre tre mesi: si spera quindi che il successo ottenuto a scapito dell’esperto francese possa aver fornito le giuste energie al romano.