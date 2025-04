Oasport.it - LIVE Cobolli-Misolic 7-6 1-2, ATP Bucarest 2025 in DIRETTA: indietro di un break l’azzurro nel secondo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DARDERI-KOPRIVA (NON PRIMA DELLE 14.30)LADI BELLUCCI-GRIEKSPOOR (3° MATCH DALLE 13.00)15-30 Larga la soluzione in drop shot in allungo del.0-30 Risposta profonda per.0-15 Doppio fallo per l’austriaco.1-2. Stecca di dritto. Il numero 45 del mondo ora è costretto a inseguire nel punteggio l’avversario.40-V Altro errore per. Pallaper.40-40 Prima vincente per.30-40 Eccezionale palla corta di rovescio di, pallaper l’austriaco.30-30 Stecca di rovescio.30-15 Si infrange sul nastro il rovescio di.30-0 Vola via il rovescio incrociato dell’austriaco.15-0 Buona prima per il numero 45 del mondo.1-1 Game