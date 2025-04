LIVE Cobolli-Misolic 3-2 ATP Bucarest 2025 in DIRETTA | il romano si riporta avanti di un break

DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-KOPRIVA (NON PRIMA DELLE 14.30)
LA DIRETTA LIVE DI BELLUCCI-GRIEKSPOOR (3° MATCH DALLE 13.00)

30-15 Risposta profonda con il rovescio per Cobolli, sbaglia di dritto Misolic.
30-0 A segno con la smorzata di rovescio l'austriaco.
15-0 Buona prima per Misolic.
4-2 Game Cobolli. Kick vincente per il numero 45 del mondo, break difeso.
V-40 Attacca con il rovescio l'azzurro, non passa lo slice difensivo di Misolic.
40-40 Scoordinato nell'esecuzione del dritto Cobolli, si va ai vantaggi.
40-30 Prova a infilare il rovescio lungolinea l'azzurro, ma la palla termina in corridoio.
40-15 Tiene bene lo scambio Cobolli, l'avversario gioca un back ma la palla non si alza.
30-15 Largo il rovescio di Misolic.
15-15 Doppio fallo per l'azzurro, il primo dell'incontro.

