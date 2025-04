LIVE Cobolli-Misolic 0-0 ATP Bucarest 2025 in DIRETTA | inizia il match

0-15 Si infrange in rete il dritto dell'austriaco in uscita dal servizio.PRIMO SET14.26 Tutto pronto per il via dell'incontro, Misolic al servizio.14.25 Termina il riscaldamento.14.24 C'è un precedente, abbastanza datato, tra i due giocatori nel Futures di Antalya nel 2020. In quell'occasione vinse Misolic, ma all'epoca l'azzurro era agli albori della propria carriera, perciò quel test non ha valenza per quanto riguarda l'incontro odierno.14.22 inizia il riscaldamento.14.20 Entrano in campo i due giocatori.14.18 L'azzurro se la vedrà con Filip Misolic. Non un nome abituato a calcare palcoscenici di questa portata: l'austriaco vanta un best ranking alla 126ma posizione del ranking ATP, ma prima della cavalcata intrapresa nella settimana in corso viaggiava fuori dalla top-200.

