LIVE Bellucci-Griekspoor ATP Marrakech 2025 in DIRETTA | si alza l’asticella serve un’impresa

DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Mattia Bellucci e Tallon Griekspoor, valida per i quarti di finale dell'ATP 250 di Marrakech (MAR) che designerà il rivale della sfida tra Muller e Majchrzak. Azzurro che ha dato ottimi segnali nei primi due incontri sulla terra battuta in questa stagione 2025 molto importante per lui, in cui ha fatto breccia nel tennis che conta. I 50 punti ottenuti fin qui l'hanno portato fino alla 65^ posizione virtuale della classifica ATP, dandogli la chance con un altro successo e altri 50 punti in cascina di issarsi fino al 61° posto mondiale, che rappresenterebbe il suo best ranking. Di fronte c'è l'ostico olandese Tallon Griekspoor, vecchia conoscenza di Sinner e dei ragazzi italiani.

