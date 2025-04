Dayitalianews.com - Lite tra giovani degenera, padre travolto e ucciso da un’auto

Unascoppiata per un cellulare tra due ragazzi è sfociata in una tragedia nella serata di giovedì 4 aprile a Saint-Martin-de-Valgalgues, nel dipartimento del Gard, nel sud della Francia. Un uomo di 56 anni ha perso la vita dopo essere statodacondotta daldi uno deicoinvolti nella disputa.Tutto è cominciato il giorno prima, mercoledì, con una discussione tra due adolescenti di 18 e 19 anni, originata dal presunto tentativo di furto di uno smartphone. L’incontro successivo, giovedì sera, ha riacceso la tensione: sarebbe volato un pugno e, in pochi minuti, la situazione èta.Circa trenta persone, tra amici e parenti dei due ragazzi, si sono radunate sul posto. Gli insulti sono sfociati in una rissa, sempre più violenta.Secondo alcune testimonianze, uno dei genitori presenti avrebbe lasciato la scena minacciando di tornare con un fucile.