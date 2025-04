Iodonna.it - L’Istituto Europeo di Oncologia ha introdotto un sistema di IA che permette di migliorare la qualità nella diagnostica per immagini riducendo il tempo dell’esame

C’è un nuovo alleatodiagnosi dei tumori: l’intelligenza artificiale.diè fra i primi centri in Europa ad applicare l’intelligenza artificiale alla Risonanza Magnetica Diffusion Whole Body (RM DWB). Si tratta di un esameperche, senza radiazioni e senza mezzo di contrasto, può studiare l’intero corpo in una sola seduta, riuscendo a visualizzare lesioni millimetriche. Dotando gli apparecchi RM di undi intelligenza artificiale per l’acquisizione dellenon solo migliora ulteriormente ladellestesse, ma è possibile anche dimezzare il. Tumore al seno, le nuove tecnologie per la prevenzione X Ma quale differenza può fare l’applicazione di questo tipo di tecnologiadiagnosi di cancro? Per quali tipi di tumore è più utile? E quali sono gli scenari futuri e le prossime frontiere? Ne abbiamo parlato con Giuseppe Petralia, Direttore della radiologia IEO e uno dei massimi esperti internazionali nello studio e nelle applicazioni oncologiche della RM DWB.