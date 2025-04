Sololaroma.it - Lione-Lille, il pronostico di Ligue 1: equilibrio sovrano? Occhio alla combo multigol

Nuovo weekend di campionato anche in Francia, con la ventottesima giornata di1 che sarà aperta stasera dal match tra Nizza e Nantes. Il programma proseguirà poi domani, sabato 5 aprile, con altre tre sfide in programma, concluse da, sfida che andrà in scena a partire dalle ore 21.05 al Groupama Stadium, per 90 minuti che saranno di fondamentale importanza per la corsa all’Europa, tra due formazioni divise in classifica da sole due lunghezze in favore degli ospiti.Padroni di casa che occupano attualmente la settima posizione a quota 45 punti, con l’obiettivo che resta quello di provare ad ottenere la qualificazione per la Champions League. A complicare i piani del, che la prossima settimana tornerò in campo anche in Europa League affrontando il Manchester United, è stata la sconfitta nell’ultimo turno – che ha bloccato una serie di tre successi consecutivi – contro lo Strasburgo.