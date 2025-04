Iltempo.it - L'intervista a Baldanzi: "Sono pronto a sostituire Dybala. Crediamo tanto alla Champions"

Leggi su Iltempo.it

Poco più di un anno nella Capitale con la consapevolezza di essere l'uomo giusto nel posto giusto. Tommasosi racconta a Il Tempo a pochi giorni dal match dell'Olimpico con la Juventus. Dall'arrivo in giallorosso con De Rossi passando per il «mago» Ranieri fino all'obiettivo di tornare inLeague. Impara dama ora vuole fare di tutto per non far sentire la sua assenza. Domenica arriva la Juve e la squadra viene da una striscia importante di vittorie. Come si sente in vista della sfida con i bianconeri? «Abbiamo dato una bella svolta in campionato dove avevamo iniziato male. Siamo molto contenti anche perché ci tenevamo a fare bene sin dall'inizio e ora abbiamo invertito il trend. Domenica sarà una partita difficile e ne seguiranno altre impegnative ma vogliamo fare bene per continuare a portare a casa tanti punti da quifine».