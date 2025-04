L’impatto dei dazi Usa Export danni miliardari e prezzi alle stelle Caiumi | Un terremoto

dazi statunitensi potrebbero essere come un altro terremoto per le imprese emiliane dopo il sisma del 2012. A dirlo è il presidente di Confindustria Emilia, Valter Caiumi, che bacchetta l’Europa che "manca di strategia". Comunque li si guarda i dazi americani avranno un impatto importante su Bologna, l’Emilia e l’Emilia-Romagna, soprattutto considerando che la nostra regione in Italia è medaglia d’argento per l’Export dopo la Lombardia. Un danno, per l’Export della nostra regione, di oltre 10,5 miliardi di euro: quello Usa è infatti il primo mercato di destinazione delle esportazioni di beni delle imprese emiliano-romagnole, ricorda una nota della Regione. "Per L’Emilia-Romagna, il suo sistema economico e le sue filiere manifatturiere, potremmo essere alla vigilia di uno scenario drammatico, con ricadute durissime, visto il legame commerciale e di interscambio profondo con gli Stati Uniti", dice il presidente Michele de Pascale, molto preoccupato per l’annuncio di Trump, insieme al vicepresidente con delega allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, e all’assessore all’Agricoltura e ai Rapporti con la Ue, Alessio Mammi. Ilrestodelcarlino.it - L’impatto dei dazi Usa. Export, danni miliardari e prezzi alle stelle. Caiumi: "Un terremoto" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Carbutti Istatunitensi potrebbero essere come un altroper le imprese emiliane dopo il sisma del 2012. A dirlo è il presidente di Confindustria Emilia, Valter, che bacchetta l’Europa che "manca di strategia". Comunque li si guarda iamericani avranno un impatto importante su Bologna, l’Emilia e l’Emilia-Romagna, soprattutto considerando che la nostra regione in Italia è medaglia d’argento per l’dopo la Lombardia. Un danno, per l’della nostra regione, di oltre 10,5 miliardi di euro: quello Usa è infatti il primo mercato di destinazione delle esportazioni di beni delle imprese emiliano-romagnole, ricorda una nota della Regione. "Per L’Emilia-Romagna, il suo sistema economico e le sue filiere manifatturiere, potremmo essere alla vigilia di uno scenario drammatico, con ricadute durissime, visto il legame commerciale e di interscambio profondo con gli Stati Uniti", dice il presidente Michele de Pascale, molto preoccupato per l’annuncio di Trump, insieme al vicepresidente con delega allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, e all’assessore all’Agricoltura e ai Rapporti con la Ue, Alessio Mammi.

