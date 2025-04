Anteprima24.it - LILT, mercoledi la consegna del defibrillatore donato dall’ASIA

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoMercoledì 9 Aprile 2025, alle ore 12.00, presso la sede dell’associazione provinciale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Benevento (in via Martiri d’Ungheria n.21) si terrà una conferenza stampa inerente la donazione di un defribillatore da parte dell’Azienda Servizi Igiene Ambientale Benevento alla.All’incontro, tra gli altri, parteciperanno anche: il presidente delladi Benevento, dott.Antonio Febbraro; il sindaco della città di Benevento, on. Mario Clemente Mastella; l’amministratore unico di Asia, dott.Madaro; la dott.ssa Luisa Petrone, presidente commissione Ambiente del Comune di Benevento ed il dott.Luca De Lipsis, consigliere delegato alle Politiche Sanitarie del Comune di Benevento.L'articololadelproviene da Anteprima24.