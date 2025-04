Liliana Agnani uccisa per la pensione e abbandonata in riva il Ticino | via al processo contro il figlio Emilio Garini

Emilio Garini, 62 anni. Per la Procura di Novara ha ucciso la madre Liliana Agnani e ne avrebbe abbandonato il corpo in un bosco sulle rive del Ticino a Trecate, a cavallo tra Novarese e Milanese. Il processo comincia oggi – venerdì 4 aprile - in Corte d'Assise a Novara. E' l'epilogo di una vicenda intricata cominciata nell'ottobre del 2022 quando nella frazione di San Martino di Trecate, nell'area del Parco del Ticino, venero trovate alcune ossa umane. I tecnici del laboratorio di antropologia forense dell'Università di Milano, analizzando i reperti, riuscirono a risalire all'identità attraverso una protesi perfettamente conservata tra le vertebre L3 ed L4. Ilgiorno.it - Liliana Agnani uccisa per la pensione e abbandonata in riva il Ticino: via al processo contro il figlio Emilio Garini Leggi su Ilgiorno.it Milano – Omicidio aggravato e premeditato, distruzione di cadavere e truffa ai danni dello Stato. Sono queste le accuse che gravano su, 62 anni. Per la Procura di Novara ha ucciso la madree ne avrebbe abbandonato il corpo in un bosco sulle rive dela Trecate, a cavallo tra Novarese e Milanese. Ilcomincia oggi – venerdì 4 aprile - in Corte d'Assise a Novara. E' l'epilogo di una vicenda intricata cominciata nell'ottobre del 2022 quando nella frazione di San Martino di Trecate, nell'area del Parco del, venero trovate alcune ossa umane. I tecnici del laboratorio di antropologia forense dell'Università di Milano, analizzando i reperti, riuscirono a risalire all'identità attraverso una protesi perfettamente conservata tra le vertebre L3 ed L4.

